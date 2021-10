Enrico Ruggeri: "Io di destra? Sono una persona libera. Per primo ho parlato di pena di morte e di trans" (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Io di destra? No, solo libero. Non amo il mio prossimo però mi incuriosisce molto”. Così il cantautore milanese Enrico Ruggeri si racconta sulle pagine del Corriere della Sera, in procinto di ricevere il Premio Tenco alla carriera il 21 ottobre. A proposito delle sue idee e delle sue posizioni politiche, quando gli si domanda se sia schierato a destra Ruggeri risponde: “Io Sono una persona libera: Sono stato il primo a parlare di pena di morte, il primo, nel 1991, a scrivere una canzone intitolata ‘trans’. Ho scritto del disagio mentale, della detenzione. Ho fatto politica senza entrare nel salotto buono degli intellettuali o colleghi di sinistra. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Io di? No, solo libero. Non amo il mio prossimo però mi incuriosisce molto”. Così il cantautore milanesesi racconta sulle pagine del Corriere della Sera, in procinto di ricevere il Premio Tenco alla carriera il 21 ottobre. A proposito delle sue idee e delle sue posizioni politiche, quando gli si domanda se sia schierato arisponde: “Iounastato ila parlare didi, il, nel 1991, a scrivere una canzone intitolata ‘’. Ho scritto del disagio mentale, della detenzione. Ho fatto politica senza entrare nel salotto buono degli intellettuali o colleghi di sinistra. ...

