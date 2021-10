Enrico Michetti, un irresistibile luogocomunista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo ascolti, e hai la sensazione di averlo già sentito da qualche parte. Ecco sì, era lui, il Gallo Cedrone che arringa col Tevere alle spalle, macchietta della romanità e smorfia grottesca di un irresistibile luogocomunismo: “Non più opacità ma trasparenza”, evviva, “non più disgregazione ma aggregazione”, eccerto. È lui, ma non è lui, è Michetti, il candidato vero, ti ritrovi a Porta a Porta: “Serve rapidità”, non lentezza, perfetto; “ci vuole rendicondazione”, ma davvero?, “occorre funzionare la macchina amministrativa”, che chiaramente deve essere efficiente, vicina al cittadino, mica lontana, “i soldi vanno spesi bene”, mica male, “più occupazione giovanile”, che quando lo senti ti chiedi se mai qualcuno si oserebbe di dire “meno occupazione giovanile”. Come in un film, perché la realtà è un film inconsapevole, con quella faccia paciosa da vecchio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo ascolti, e hai la sensazione di averlo già sentito da qualche parte. Ecco sì, era lui, il Gallo Cedrone che arringa col Tevere alle spalle, macchietta della romanità e smorfia grottesca di unluogocomunismo: “Non più opacità ma trasparenza”, evviva, “non più disgregazione ma aggregazione”, eccerto. È lui, ma non è lui, è, il candidato vero, ti ritrovi a Porta a Porta: “Serve rapidità”, non lentezza, perfetto; “ci vuole rendicondazione”, ma davvero?, “occorre funzionare la macchina amministrativa”, che chiaramente deve essere efficiente, vicina al cittadino, mica lontana, “i soldi vanno spesi bene”, mica male, “più occupazione giovanile”, che quando lo senti ti chiedi se mai qualcuno si oserebbe di dire “meno occupazione giovanile”. Come in un film, perché la realtà è un film inconsapevole, con quella faccia paciosa da vecchio ...

Advertising

matteosalvinimi : Non lasciare Roma alla sinistra, vai a votare! Mentre dall'altra parte arrivano insulti e nervosismo, questa mattin… - VittorioSgarbi : Repubblica racconta le lezioni hitleriane di Enrico Michetti. E non contenti spunta un po’ di fango pure su Guido B… - fattoquotidiano : Qualcuno, nello staff di Enrico Michetti, arriva a usare la parola “complotto” per spiegare l’assalto alla Cgil di… - blackhorseie : RT @GiorgiaMeloni: A Roma il centrodestra unito per #Michetti sindaco. Forza Enrico! - GDeccia : RT @GiorgiaMeloni: A Roma il centrodestra unito per #Michetti sindaco. Forza Enrico! -