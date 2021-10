Cybersicurezza | Benigni Elettronica | Prepararsi a conflitti silenziosi e invisibili

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "Non esistono più confini tra Difesa e Sicurezza, la digitalizzazione ha reso la nostra vita di tutti i giorni più semplice ma anche più fragile". Lo ha detto Domitilla, direttore generale e ...

Adnkronos

"Non esistono più confini tra Difesa e Sicurezza, la digitalizzazione ha reso la nostra vita di tutti i giorni più semplice ma anche più fragile". Lo ha detto Domitilla, direttore generale e amministratore delegato di Elettronica Spa al 70ennale di Elettronica Spa, azienda made in Italy leader nel settore della Difesa, aggiungendo: "I conflitti a cui dobbiamo ......e il più recente annuncio relativo alla creazione di un'agenzia nazionale per la; E ... un'iniziativa di prossima costituzione promossa dalle Fondatrici: Domitilla(AD di ...(Adnkronos) – “Non esistono più confini tra Difesa e Sicurezza, la digitalizzazione ha reso la nostra vita di tutti i giorni più semplice ma anche più fragile”. Lo ha detto Domitilla Benigni, direttor ...Elettronica Group compie 70 anni. L’azienda italiana celebra la ricorrenza ieri a Roma con un evento che ruota intorno al tema del "grande futuro" dei settori difesa e sicurezza. Tra gli oratori: pers ...