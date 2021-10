"Berlusconi al Quirinale? Improbabile, ma lui è un realizzatore di utopie" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Conferma che Silvio Berlusconi gli baciava le mani e lo chiamava don Dell’Utro. Marcello Dell’Utri, ex senatore, fondatore di Publitalia, ex detenuto a Rebibbia, si racconta in una lunga intervista al Foglio. “Certo che è vero. Noi raccontavamo persino spiritosaggini su Mangano, il famoso stalliere di Arcore. Ci inventavamo storie. Il Cavaliere mi sfotteva. Ridevamo come matti. Ma le pare che uno fa così se ha un mafioso in casa?”. Sono i racconti di una amicizia con Silvio Berlusconi che risale ai tempi dell’università. “Lui pensa di andare al Quirinale. Cosa che io... boh... mi pare Improbabile. Anche se io a Silvio gli ho visto fare cose che sembravano impossibili. Quindi mai dire mai”. Di Vittorio Mangano e Tanino Cinà, che erano mafiosi, ricorda quando li conobbe: “Audaci lo eravamo, ma coglioni no. Mi ricordo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Conferma che Silviogli baciava le mani e lo chiamava don Dell’Utro. Marcello Dell’Utri, ex senatore, fondatore di Publitalia, ex detenuto a Rebibbia, si racconta in una lunga intervista al Foglio. “Certo che è vero. Noi raccontavamo persino spiritosaggini su Mangano, il famoso stalliere di Arcore. Ci inventavamo storie. Il Cavaliere mi sfotteva. Ridevamo come matti. Ma le pare che uno fa così se ha un mafioso in casa?”. Sono i racconti di una amicizia con Silvioche risale ai tempi dell’università. “Lui pensa di andare al. Cosa che io... boh... mi pare. Anche se io a Silvio gli ho visto fare cose che sembravano impossibili. Quindi mai dire mai”. Di Vittorio Mangano e Tanino Cinà, che erano mafiosi, ricorda quando li conobbe: “Audaci lo eravamo, ma coglioni no. Mi ricordo ...

