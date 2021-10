Basket, NBA 2021: Kyrie Irving non si vaccinerà, il play dei Nets non sarà in campo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicenda legata a Kyrie Irving si arricchisce di un nuovo capitolo, con il cestista che nella notte ha espresso il proprio pensiero sui social, dichiarando di non volersi sottoporre al vaccino anti-covid e di conseguenza saltare la stagione NBA fino ad un futuro cambio delle regole, se mai ci sarà. “Ho scelto di non vaccinarmi, è la mia scelta e chiedo a tutti soltanto di rispettarla – dice Irving su Instagram -. Mi terrò in forma, pronto a giocare, a scatenarmi con i miei compagni, a essere parte di questo mondo. Non è una questione politica, non si tratta della Nba, riguarda la mia vita e quello che sto scegliendo di fare”. Kyrie, per questa decisione, perderà una gran parte dell’ingaggio, ma vuole specificare che non vuole ritirarsi, attaccando chi lo accusa di non preoccuparsi delle vicende della ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La vicenda legata asi arricchisce di un nuovo capitolo, con il cestista che nella notte ha espresso il proprio pensiero sui social, dichiarando di non volersi sottoporre al vaccino anti-covid e di conseguenza saltare la stagione NBA fino ad un futuro cambio delle regole, se mai ci. “Ho scelto di non vaccinarmi, è la mia scelta e chiedo a tutti soltanto di rispettarla – dicesu Instagram -. Mi terrò in forma, pronto a giocare, a scatenarmi con i miei compagni, a essere parte di questo mondo. Non è una questione politica, non si tratta della Nba, riguarda la mia vita e quello che sto scegliendo di fare”., per questa decisione, perderà una gran parte dell’ingaggio, ma vuole specificare che non vuole ritirarsi, attaccando chi lo accusa di non preoccuparsi delle vicende della ...

