Arredo bagno | settore in crescita anche grazie all’online

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È uno dei settori che ha retto meglio la temibile onda d’urto della pandemia di Covid-19,al supporto alle vendite garantito dai canali digitali, e ora guarda al futuro prossimo con cauto ottimismo: parliamo dell’, un comparto che avvicina il valore di 3 miliardi di euro secondo le rilevazioni di Asso, che stimaprospettive didell’8,5% per il 2021, sia per la ripresa dell’export che per l’incremento della domanda interna., numeri confortantiA livello nazionale, ilvede la presenza di 400 produttori e impiega oltre 20 mila addetti; accanto alle numerose piccole e medie imprese, ci sono poi delle realtà più grandi come ...

Gruppo Italcer, hub del design nella ceramica made in Italy e nell'arredo bagno di lusso, si è aggiudicato il premio Sustainability Award, importante riconoscimento riservato a quegli imprenditori ita ...