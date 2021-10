Ancora rincari per gas, petrolio e benzina. Enel e altre 3 compagnie alla Commissione Ue: “Niente tasse sugli extra profitti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo soli sei giorni il gas naturale europeo è tornato sopra la soglia dei 100 euro a megawattora. La scorsa settimane le quotazioni avevano subito un’ inversione di rotta dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca era disponibile ad aumentare le forniture all’Europa. Oggi però il contratto di riferimento per il gas, con scadenza un mese, scambiato ad Amsterdam è in rialzo del 6,8% a 100 euro a megawattora mentre il corrispondente londinese Nbp guadagna l’8,3% a 255 pence (per 28,26 metri cubi). Ancora in crescita anche i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent, greggio estratto nel Mare del Nord che funge da riferimento per i mercati europei, sale dell’ 1,3% sopra gli 84 dollari al barile. Il petrolio Wti statunitense sale dell’1,2%. E, puntuali, arrivano i ritocchi ai distributori. Il prezzo medio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo soli sei giorni il gas naturale europeo è tornato sopra la soglia dei 100 euro a megawattora. La scorsa settimane le quotazioni avevano subito un’ inversione di rotta dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca era disponibile ad aumentare le forniture all’Europa. Oggi però il contratto di riferimento per il gas, con scadenza un mese, scambiato ad Amsterdam è in rialzo del 6,8% a 100 euro a megawattora mentre il corrispondente londinese Nbp guadagna l’8,3% a 255 pence (per 28,26 metri cubi).in crescita anche i prezzi del. Questa mattina il Brent, greggio estratto nel Mare del Nord che funge da riferimento per i mercati europei, sale dell’ 1,3% sopra gli 84 dollari al barile. IlWti statunitense sale dell’1,2%. E, puntuali, arrivano i ritocchi ai distributori. Il prezzo medio ...

