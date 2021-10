Alitalia, partenza in ritardo per l’ultimo volo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parte in ritardo l’ultimo volo di Alitalia. Il volo Az1586 Cagliari-Roma, programmato per le 22,05, decollerà con un quarto d’ora di ritardo alle 22,20. Una notizia che, questa volta, viene accolta con indulgenza dai passeggeri che cominciano ad arrivare al gate per l’imbarco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parte indi. IlAz1586 Cagliari-Roma, programmato per le 22,05, decollerà con un quarto d’ora dialle 22,20. Una notizia che, questa volta, viene accolta con indulgenza dai passeggeri che cominciano ad arrivare al gate per l’imbarco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Corriere : Alitalia chiude, oggi l’ultimo volo: ore 22 partenza da Cagliari (per Roma), 177 persone a bordo - LIrresponsabile : Alitalia, partenza in ritardo per l'ultimo volo - - italiaserait : Alitalia, partenza in ritardo per l’ultimo volo - EniStudent : @mimosaosa L’ultimo volo Alitalia, prenotato meno di un giorno prima, che ho preso ha letteralmente salvato me e la… - kofi2go : RT @Corriere: Alitalia chiude, oggi l’ultimo volo: ore 22 partenza da Cagliari (per Roma), 177 persone a bordo -