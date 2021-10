Walter Ricciardi | “Sottoporsi sempre ai tamponi è logorante Le persone lo capiranno e si vaccineranno”

Advertising

SkyTG24 : “Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi”, ha detto Walter… - danielesilver81 : RT @SkyTG24: “Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi”, ha detto Walter #Ricciardi… - paolo77jpm : RT @SkyTG24: “Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi”, ha detto Walter #Ricciardi… - misiagentiles : RT @SkyTG24: “Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi”, ha detto Walter #Ricciardi… - alessandrobrus3 : RT @SkyTG24: “Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema la soluzione migliore è vaccinarsi”, ha detto Walter #Ricciardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Ricciardi

Di Andre Giove - 13/10/2021: 'Pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni'., consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui vaccini e sul green pass al '...MILANO " L'applicazione del green pass spingerà chi ancora esita a vaccinarsi. Ne è convinto, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica ed ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che al "Corriere ...Ricciardi: "Tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni".“La proposta di prolungare a 72 ore la validità dei tamponi per ottenere il Green pass in vista del 15 ottobre è una misura non basata sull'evidenza scientifica. Il periodo è troppo lungo. Il tampone ...