Venezia Collauto: «Romero grande portiere, normali le difficoltà. E Zanetti…» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato dell’attuale situazione della squadra lagunare nella sua intervista Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il ds del Venezia Mattia Collauto ha parlato così dell’attuale situazione della squadra: ALLENATORE – «Quando un allenatore fa bene come lui è normale abbia mercato. Fargli firmare il rinnovo è stato la naturale conseguenza del suo rapporto con la squadra e credo abbia fatto la scelta giusta. Qui da noi può mettere in mostra tutte le sue qualità e non è un caso che abbia firmato un quadriennale». STAGIONE – «E’ iniziata come ce l’aspettavamo, con tante difficoltà date dal fatto che non conosciamo bene questo campionato. Andiamo a giocarcela contro realtà importanti come nel caso di lunedì la Fiorentina. La squadra però cresce e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mattia, direttore sportivo del, ha parlato dell’attuale situazione della squadra lagunare nella sua intervista Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il ds delMattiaha parlato così dell’attuale situazione della squadra: ALLENATORE – «Quando un allenatore fa bene come lui è normale abbia mercato. Fargli firmare il rinnovo è stato la naturale conseguenza del suo rapporto con la squadra e credo abbia fatto la scelta giusta. Qui da noi può mettere in mostra tutte le sue qualità e non è un caso che abbia firmato un quadriennale». STAGIONE – «E’ iniziata come ce l’aspettavamo, con tantedate dal fatto che non conosciamo bene questo campionato. Andiamo a giocarcela contro realtà importanti come nel caso di lunedì la Fiorentina. La squadra però cresce e ...

Advertising

CalcioNews24 : #Venezia, le parole del ds Collauto ??? - Fiorentinanews : Collauto: 'La #Fiorentina è una società seria che sta facendo le cose per bene. Volevamo riprendere #Maleh, ma non… - TMWSampdoria : Ex Sampdoria Romero accostato al Venezia, Collauto: 'Non è certo' -