Torna il raffreddore, e stavolta è più grave: “Immunità bassa dopo 18 mesi di mascherine” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott — Tò, chi si rivede, il «buon» vecchio raffreddore. dopo un anno e mezzo di Covid-19, con l’affacciarsi della stagione autunnale e l’abbassamento delle temperature nel Regno Unito fioccano le infezioni da raffreddore comune, definito «il peggiore di sempre» in quanto a sintomatologia. La ragione, secondo molti scienziati, è dovuta a un indebolimento delle difese immunitarie, conseguente all’«atmosfera protetta» creata da 18 mesi di uso intenso delle mascherine (spesso anche in luoghi dove non occorrerebbe tenerle), distanziamento sociale, lockdown, chiusure. Per questo motivo anche il più semplice dei raffreddori potrebbe risultare più intenso del normale. raffreddore più gravi per colpa di distanziamento e mascherine Dalla pandemia, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott — Tò, chi si rivede, il «buon» vecchioun anno e mezzo di Covid-19, con l’affacciarsi della stagione autunnale e l’abmento delle temperature nel Regno Unito fioccano le infezioni dacomune, definito «il peggiore di sempre» in quanto a sintomatologia. La ragione, secondo molti scienziati, è dovuta a un indebolimento delle difese immunitarie, conseguente all’«atmosfera protetta» creata da 18di uso intenso delle(spesso anche in luoghi dove non occorrerebbe tenerle), distanziamento sociale, lockdown, chiusure. Per questo motivo anche il più semplice dei raffreddori potrebbe risultare più intenso del normale.più gravi per colpa di distanziamento eDalla pandemia, ...

