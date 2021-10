Torino, colpo in prospettiva per la formazione di Juric! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Torino ha messo a referto un colpo per il futuro. La dirigenza granata ha preso un giovane giocatore che arriva dalla Repubblica Ceca, più nello specifico dallo Sparta Praga. Torino, Juric, mercato Il profilo del nuovo rinforzo granata Il giocatore in questione è Matous Krulich, attaccante classe 2005 di nazionalità ceca. A riportarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira con un tweet dove viene immortalato proprio il giovane giocatore ceco con la maglia del Torino indosso. LEGGI ANCHE: Di Lorenzo ricorda magicamente la vittoria dell’Europeo: ecco in che modo LEGGI ANCHE: Torino, Juric può sorridere: recuperano due calciatori L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilha messo a referto unper il futuro. La dirigenza granata ha preso un giovane giocatore che arriva dalla Repubblica Ceca, più nello specifico dallo Sparta Praga., Juric, mercato Il profilo del nuovo rinforzo granata Il giocatore in questione è Matous Krulich, attaccante classe 2005 di nazionalità ceca. A riportarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira con un tweet dove viene immortalato proprio il giovane giocatore ceco con la maglia delindosso. LEGGI ANCHE: Di Lorenzo ricorda magicamente la vittoria dell’Europeo: ecco in che modo LEGGI ANCHE:, Juric può sorridere: recuperano due calciatori L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

