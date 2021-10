Tiro a volo, nato il progetto Shooting Post dalla collaborazione tra ANPAM, CNCN e FITAV (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Italia ha nel Tiro a volo una delle sue fucine di medaglie olimpiche più importanti: la tradizione nel Bel Paese in questo sport è invidiabile a livello mondiale, ma oltre all’eccellenza dei tiratori nostrani vi sono anche quelle dei produttori di armi e munizioni. L’edizione di Tokyo 2020 ha confermato la tradizione olimpica anche in questo senso: nelle 5 gare disputate in Giappone, dei 18 tiratori saliti sul podio in 16 hanno utilizzato un fucile prodotto in Italia, mentre in 11 si sono serviti di munizioni made in Italy. In Italia sono presenti oltre 300 campi da Tiro, ed in pedana salgono oltre 50.000 tiratori: l’ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi Sportive e Civili), il CNCN (Comitato Nazionale Caccia e Natura) e la FITAV (Federazione Nazionale Tiro al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’Italia ha neluna delle sue fucine di medaglie olimpiche più importanti: la tradizione nel Bel Paese in questo sport è invidiabile a livello mondiale, ma oltre all’eccellenza dei tiratori nostrani vi sono anche quelle dei produttori di armi e munizioni. L’edizione di Tokyo 2020 ha confermato la tradizione olimpica anche in questo senso: nelle 5 gare disputate in Giappone, dei 18 tiratori saliti sul podio in 16 hanno utilizzato un fucile prodotto in Italia, mentre in 11 si sono serviti di munizioni made in Italy. In Italia sono presenti oltre 300 campi da, ed in pedana salgono oltre 50.000 tiratori: l’(Associazione Nazionale Produttori Armi Sportive e Civili), il(Comitato Nazionale Caccia e Natura) e la(Federazione Nazionaleal ...

