Monterotondo, ragazzo di 21 anni trovato gravemente ferito in strada (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un ragazzo è stato trovato ieri sera gravemente ferito a Monterotondo, in via Ugo Bassi. Lì dove c’è il teatro comunale Ramarini, nel centro storico del Comune laziale. Trauma facciale, frattura delle vertebre e la lesione della milza: queste le condizioni del giovane di 21 anni, che è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Leggi anche: Roma Termini, guardia giurata picchia un passeggero dopo lite: “Botte alle spalle” La prognosi è riservata. Il 21enne potrebbe essere stato oggetto di un pestaggio. È già conosciuto dalle forze dell’ordine che stanno indagando su quanto è accaduto. Ma le indagini sono tuttora incorso. A intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretti dal tenente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unè statoieri sera, in via Ugo Bassi. Lì dove c’è il teatro comunale Ramarini, nel centro storico del Comune laziale. Trauma facciale, frattura delle vertebre e la lesione della milza: queste le condizioni del giovane di 21, che è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Leggi anche: Roma Termini, guardia giurata picchia un passeggero dopo lite: “Botte alle spalle” La prognosi è riservata. Il 21enne potrebbe essere stato oggetto di un pestaggio. È già conosciuto dalle forze dell’ordine che stanno indagando su quanto è accaduto. Ma le indagini sono tuttora incorso. A intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia didiretti dal tenente ...

