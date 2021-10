Miriana e Nicola si piacciono ma c’è un problema: “Devo risolvere una cosa fuori…”, la Trevisan non è single? – VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nicola Pisu e Miriana Trevisan si piacciono, è palese. Il bacio a stampo della scorsa notte ha “sbloccato” qualcosa e, proprio in queste ore, nella Casa del Grande Fratello Vip sono proseguite le confidenze. Miriana e Nicola si piacciono ma c’è un problema: ecco quale Miriana ha voglia di conoscerlo fuori e per questo motivo,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Pisu esi, è palese. Il bacio a stampo della scorsa notte ha “sbloccato” quale, proprio in queste ore, nella Casa del Grande Fratello Vip sono proseguite le confidenze.sima c’è un: ecco qualeha voglia di conoscerlo fuori e per questo motivo,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vale7716_vale77 : Le dinamiche tra Nicola e Miriana ???? #GFVIP #gfvip6 #GFVip2021 - Trash20202 : A Miriana Nicola piace. È solo più grande e vuol capire bene la persona. #GFVIP - lorisz841 : RT @lorisz841: Vedete nicola e a fumare in giardino ed è miriana che va da lui e lo cerca #GFVIP - lorisz841 : Vedete nicola e a fumare in giardino ed è miriana che va da lui e lo cerca #GFVIP - SondaggiTrash : Credete a ciò che Nicola proverebbe per Miriana? #gfvip #GFVIP2021 -