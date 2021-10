Milan vs Verona: statistiche e numeri (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo aver perso due partite di fila contro il Verona in campionato tra il 2016 e il 2017, il Milan è rimasto imbattuto nelle successive cinque contro i veneti in Serie A, in cui ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. In 29 partite casalinghe di Serie A contro il Verona, il Milan non ha mai perso, grazie a 16 vittorie e 13 pareggi. Solo contro Inter e Juventus i gialloblù hanno giocato più trasferte senza mai vincere nel torneo (30 contro entrambe). Il Milan ha ottenuto 19 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria dopo otto partite ha fatto meglio solo nel 2003/04 e nel 2020/21 (20 punti in entrambe le occasioni). Il Milan ha vinto tutte le prime tre gare casalinghe di questo campionato ed è dal 2005/06 che non ottiene quattro successi nelle prime quattro partite ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo aver perso due partite di fila contro ilin campionato tra il 2016 e il 2017, ilè rimasto imbattuto nelle successive cinque contro i veneti in Serie A, in cui ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. In 29 partite casalinghe di Serie A contro il, ilnon ha mai perso, grazie a 16 vittorie e 13 pareggi. Solo contro Inter e Juventus i gialloblù hanno giocato più trasferte senza mai vincere nel torneo (30 contro entrambe). Ilha ottenuto 19 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria dopo otto partite ha fatto meglio solo nel 2003/04 e nel 2020/21 (20 punti in entrambe le occasioni). Ilha vinto tutte le prime tre gare casalinghe di questo campionato ed è dal 2005/06 che non ottiene quattro successi nelle prime quattro partite ...

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - ninoBertolino : RT @LucaManinetti: ??Buone notizie per il #Milan: Davide #Calabria verso il recupero contro l'Hellas Verona ????? - MilanWorldForum : Milan - Verona: le probabili formazioni dalla GDS QUI -) -