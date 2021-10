Michetti: Bertolaso-Matone-Sgarbi squadra di eccellenze (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “Abbiamo cercato di creare una squadra di grandi eccellenze con Matone e Sgarbi a cui ora si è aggiunto anche Bertolaso. La prospettiva è quella di una squadra di persone per bene”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, del segretario della Lega, Matteo Salvini, del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e dell’assessore alla Cultura in pectore in caso di vittoria alle elezioni, Vittorio Sgarbi. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “Abbiamo cercato di creare unadi grandicona cui ora si è aggiunto anche. La prospettiva è quella di unadi persone per bene”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico, nel corso di una conferenza stampa alla presenza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, del segretario della Lega, Matteo Salvini, del vicepresidente di Fi, Antonio Tajani e dell’assessore alla Cultura in pectore in caso di vittoria alle elezioni, Vittorio. (Agenzia Dire)

LegaSalvini : ++ ?? #BERTOLASO DICE SÌ A #MICHETTI: “SE VINCE A ROMA LAVORERÒ GRATIS GIORNO E NOTTE”. POI PUNGE GUALTIERI: “CON LU… - matteosalvinimi : Bertolaso uomo d’onore e di valore. Roma e l’Italia hanno bisogno di persone come lui, domenica prossima chi vota M… - LegaSalvini : #Salvini: 'Bertolaso uomo d’onore e di valore. Roma e l’Italia hanno bisogno di persone come lui, domenica prossima… - Carioca80930840 : ROMA...LA RAGGI ERA 'INCAPACE' ED HA LAVORATO PER 5 ANNI DA SOLA, PER MICHETTI, UNO DEI 'MIGLIORI' CI VUOLE ADDIRIT… - enribarbieri : Sgarbi: 'Ho suggerito di chiedere a Figliuolo di partecipare a rinascita di Roma'. Dopo Bertolaso pure Figliuolo. N… -