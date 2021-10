Mexes | “Nel 2010 con la Roma avevamo lo scudetto in mano Con la Samp la sconfitta più amara”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Intervistato da Retesport 104.2, l’ex difensore di Milan e, Philippeè tornato ad un episodio del, unadellaall’Olimpico, contro ladi Del Neri, che costrinse i giallorossi a rinunciare al tricolore, cucito poi sul petto dell’Inter di Mourinho che ottenne il Triplete.ricorda così quella partita: “È la partita che mi ha fatto più male di tutte.inlo, ce lo meritavamo.fatto una grande rimonta, l’Inter pensava già alla finale di Champions e magari aveva mollato un po’ il campionato. Sapevamo quanto contasse per la città che non vinceva dal 2001. Quella partita con lasecondo me abbiamo sottovalutato il ...

