Macron alla conquista dello Spazio La strategia francese spiegata da Spagnulo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente della RepubblicaEmmanuelha illustrato ieri le sfide al suo Paese e laper condurlo, attraverso un piano di investimenti da 30 miliardi di euro, verso un’autonomia strategica che possa fungere da traino anche per l’Ue. I retropensieri politici di Parigi in questo senso non sono nuovi. La Francia del 2030, nella visione del suo presidente, deve restare il Paese-guida nell’Unione per affrontare le sfide tecnologiche e geopolitiche globali. Cambiamenti climatici, energia, trasporti, demografia e politiche sociali, nuove tecnologie sono alcuni dei temi trattati da. La campagna elettorale per le presidenziali del 2022 entra nel vivo e tale piano va senz’altro letto in quest’ottica. Tuttavia, molti dei temi in esso contenuti rimarranno probabilmente centrali nella ...