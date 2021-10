Lega, Corrotti: Quarticciolo, per disabili previsto altro anno in casa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “A seguito di numerosi solleciti, sia nei confronti degli uffici regionali sia da parte dei residenti degli alloggi di via Ugento, abbiamo finalmente avuto notizia che le persone con disabilità intrappolate da anni nelle proprie abitazioni a Quarticciolo dovranno restarci per ancora un altro anno circa, fino a quando non inizieranno i lavori per installare l’ascensore richiesta dalle famiglie. Una situazione insostenibile targata Pd e che non è più possibile tollerare”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Lega dipartimento disabilità. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – “A seguito di numerosi solleciti, sia nei confronti degli uffici regionali sia da parte dei residenti degli alloggi di via Ugento, abbiamo finalmente avuto notizia che le persone contà intrappolate da anni nelle proprie abitazioni adovrrestarci per ancora uncirca, fino a quando non inizieri lavori per installare l’ascensore richiesta dalle famiglie. Una situazione insostenibile targata Pd e che non è più possibile tollerare”. Così in una nota Laura, consigliereRegione Lazio e responsabile regionaledipartimentotà.

