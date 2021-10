Advertising

rtl1025 : ?? Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro… - MediasetTgcom24 : Lecce, due 13enni su monopattino si scontrano con auto: una in coma #lecce - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto… - Mardom74 : RT @rtl1025: ?? Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto… - andreastoolbox : Lecce: due 13enni su monopattino si scontrano con auto, una in coma - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce due

...della Repubblica a. Entrambe sono ricoverate nell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino: una ragazzina è in coma, mentre l'altra è in prognosi riservata. A quanto si apprende le......della Repubblica a. Entrambe sono ricoverate nell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino: una ragazzina è in coma , mentre l'altra è in prognosi riservata. A quanto si apprende le...Tragedia a Lecce: due 13enni a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto. Entrambe a quanto si apprende erano senza casco, l’impatto è stato violentissimo ...Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto stasera in viale della Repubblica a Lecce. Entrambe ...