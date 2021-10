L’amica Geniale 3, finite le riprese: quando andrà in onda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo due anni di attesa L’amica Geniale 3 ha finalmente una data di uscita, anche se ancora non confermata ufficialmente. A dare l’anticipazione su quanto deciso dalla Rai è il sito TvBlog, secondo cui la terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante potrebbe arrivare sugli schermi italiani a febbraio 2022. L’amica Geniale 3, quando esce Le riprese della terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta si sono tenute tra Napoli e Firenze e sono iniziate nel novembre 2020. Ora che sono state ultimate, nonostante tutte le complicazioni del caso dovute alla pandemia, è possibile fare delle previsioni. TvBlog sostiene che Rai Uno abbia intenzione di trasmettere la serie subito dopo la fine del Festival di Sanremo, che si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Considerato che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo due anni di attesa3 ha finalmente una data di uscita, anche se ancora non confermata ufficialmente. A dare l’anticipazione su quanto deciso dalla Rai è il sito TvBlog, secondo cui la terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante potrebbe arrivare sugli schermi italiani a febbraio 2022.3,esce Ledella terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta si sono tenute tra Napoli e Firenze e sono iniziate nel novembre 2020. Ora che sono state ultimate, nonostante tutte le complicazioni del caso dovute alla pandemia, è possibile fare delle previsioni. TvBlog sostiene che Rai Uno abbia intenzione di trasmettere la serie subito dopo la fine del Festival di Sanremo, che si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022. Considerato che ...

