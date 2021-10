Jackson Browne: in Downhill from Everywhere c'è ancora la magia del Laurel Canyon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C'è stato un periodo, molto prima dell'avvento di Youtube e di Spotify, in cui la musica era una lente di ingrandimento sulla realtà, personale al tempo stesso collettiva. I cantautori della West Coast hanno coniugato grandi storie a melodie immortali in brani dove la voglia di libertà andava di pari passo con la denuncia di ciò che non andava nella società americana. Le canzoni di Jackson Browne, in particolare, sono degli evergreen che non risentono della polvere del tempo, ma che sono ancora in grado di sprigionare la loro magia anche presso un nuovo pubblico di ascoltatori, nati dopo l'epopea della Laurel Canyon. Una delle sue canzoni più celebri è Take it easy (Prenditela comoda), scritta dapprima per gli Eagles e poi incisa anche nel suo album For everyman, quasi un manifesto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C'è stato un periodo, molto prima dell'avvento di Youtube e di Spotify, in cui la musica era una lente di ingrandimento sulla realtà, personale al tempo stesso collettiva. I cantautori della West Coast hanno coniugato grandi storie a melodie immortali in brani dove la voglia di libertà andava di pari passo con la denuncia di ciò che non andava nella società americana. Le canzoni di, in particolare, sono degli evergreen che non risentono della polvere del tempo, ma che sonoin grado di sprigionare la loroanche presso un nuovo pubblico di ascoltatori, nati dopo l'epopea della. Una delle sue canzoni più celebri è Take it easy (Prenditela comoda), scritta dapprima per gli Eagles e poi incisa anche nel suo album For everyman, quasi un manifesto ...

