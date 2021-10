Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena si era proposta anche per altri due ruoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giulia Arena, di recente, si è offerta di rispondere alle domande dei suoi numerosi seguaci su Instagram ed è grazie alle sue parole che si sono apprese delle cose a dir poco curiose. In origine, la bella star de Il Paradiso delle Signore si era sottoposta a tre provini. Quindi oltre a quello di Ludovica Brancia di Montalto, l'ex Miss Italia 2013 si è fatta avanti per provare ad indossare i panni di altri due volti molto gettonati della daily soap di mamma Rai. Tra le altre domande, inoltre, è spuntato quanto le piace Riccardo e quanto Marcello. Il Paradiso delle Signore, ecco i provini che ha sostenuto Giulia Arena Entrare a far parte del cast di una serie tv o una soap opera non è ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021), di recente, si è offerta di rispondere alle domande dei suoi numerosi seguaci su Instagram ed è grazie alle sue parole che si sono appresecose a dir poco curiose. In origine, la bella star de Ilsi era sottoposta a tre provini. Quindi oltre a quello di Ludovica Brancia di Montalto, l'ex Miss Italia 2013 si è fatta avanti per provare ad indossare i panni didue volti molto gettonati della daily soap di mamma Rai. Tra le altre domande, inoltre, è spuntato quanto le piace Riccardo e quanto Marcello. Il, ecco i provini che ha sostenutoEntrare a far parte del cast di una serie tv o una soap opera non è ...

Advertising

MarrusoMino : @nevaleoni Sono un tuo grande fan ti seguo tutti i giorni nel Paradiso delle Singnore sei bravissima e bellissima ?? - OnceUponATeddy : RT @MayAmidala: Flora faceva i costumi per Maria Callas ed ha mollato tutto per il paradiso delle signore. #ilparadisodellesignore https://… - _Valealizzi_ : RT @MayAmidala: Flora faceva i costumi per Maria Callas ed ha mollato tutto per il paradiso delle signore. #ilparadisodellesignore https://… - MayAmidala : Flora faceva i costumi per Maria Callas ed ha mollato tutto per il paradiso delle signore. #ilparadisodellesignore - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni La #trama di #domani, #14ottobre -