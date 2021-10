(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il, diretto dalla Dirigente Scolastica Anna Sturino, conquista ilpostonella classifica del: cittadinanza italiana e appartenenza Europea Anno Scolastico 2020/21. Unper coinvolgere studentesse e studenti di tutte le scuole d’Italia ed europee in percorsi di educazione alla Cittadinanza globale, attiva e solidale, ispirati al Manifesto di Ventotene per l’Europa Unita, ai valori della nostra Costituzione, ai luoghi e agli episodi che hanno contribuito alla nascita dell’Italia democratica. La premiazione degli elaborati vincitori della Prima edizione, per l’anno scolastico 2020/2021, si è svolta online ieri 12 martedì ottobre, a cura della Direzione generale ...

Advertising

TarantiniTime : Il Liceo “Moscati” primo classificato al concorso nazionale Libertà, Diritti, Doveri Tarantini Time - CandelliAngelo : Il liceo Moscati primo classificato al concorso nazionale “Libertà, diritti, doveri” - Canale189 : Il liceo Moscati primo classificato al concorso nazionale “Libertà, diritti, doveri” -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Moscati

La ringhiera

...SCUOLA SAN MODESTO 2° 28 VIA SANTA COLOMBASCIENTIFICO 39 VIA NICOLA CILETTI SCUOLA ELEMENTARE 51 VIA VALFORTORE SCUOLA ELEMENTARE PEZZAPIANA 57 VIA COSIMO NUZZOLO SCUOLA SECONDARIA63 ...Una studentessa è risultata positiva al coronavirus alMancini e una intera classe è finita ...97% e scendono leggermente i ricoveri trae Frangipane. Preoccupa il focolaio innescatosi ad ...