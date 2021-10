Il giocatore è al centro del mercato! Raiola pone le basi per il suo trasferimento

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Minosta lavorando ad un’altra super operazione. In estate un suo assistito potrebbe cambiare casacca e fare le fortune del suo procuratore. Secondo il Timesha iniziato le trattative con un club inglese per il forte attaccante classe 2000 Haaland. Haaland, futuro,La squadra interessata a Haaland La squadra che starebbe parlando conper Haaland sarebbe il Manchester City. Il forte attaccante ha un contratto in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2024 ma durante l’estate prossima potrebbe partire. LEGGI ANCHE: Marotta: “Haaland potevo prenderlo alla Juve! Su Vlahovic…” LEGGI ANCHE: Manchester City, il futuro deldipende dal Liverpool! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Popopozau : Un giocatore normale avrebbe aspettato un compagno al centro o avrebbe semplicemente tirato, magari rasoterra... Lu… - LBremb11 : A me #Kulusevski ricorda molto #Koman: giocatore di fascia, assurdo spostarlo al centro. Con la differenza che se… - federicocipria4 : @Misurelli77 Minckia,secondo qualcuno basta mettersi una maglietta o portare uno striscione per essere comunista?… - alb_can : @Davide46536857 @groucho_wa @GiErre7 @alesirigu70 @SandroSca @LucaMarelli72 Tu ci vedi? Guarda Laudrup avanti al g… - gilbym : @FortitudoNews Spero sia un giocatore discreto. Purtroppo ultimamente li prendiamo da campionati sempre più improba… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatore centro

LA NAZIONE

...rinnovo del capitano azzurro continua a non arrivare e le richieste dell'entourage del, ... N., è morto in un incidente sull'autostrada A4, sulla tratta Brescia... Read More Condividi su:...Ildella Lazio ai microni della rivista undici, parla dell'ex tecnico del Napoli e della ... Il Mago è cresciuto e esploso con Inzaghi, ora è sempre aldi una squadra che ha grandi ...L’ex presidente della Regione Sicilia con un suo partito che richiama la vecchia Dc ha ottenuto ottimi risultati e ora vuole lavorare ad un nuovo soggetto politico ...Si apre lo spiraglio per uno dei nerazzurri con il contratto in bilico, ma l'accordo è possibile solo a un patto ...