Il fisico Sestili ne è sicuro: "Per autunno e inverno possiamo stare tranquilli. Il Covid ...' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il coordinatore scientifico del Festival dell'innovazione e della scienza e ideatore della pagina 'Coronavirus - Dati e Analisi Scientifiche', ilfisico Giorgio Sestili, in un'intervista a Fanpage ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il coordinatore scientifico del Festival dell'innovazione e della scienza e ideatore della pagina 'Coronavirus - Dati e Analisi Scientifiche', ilGiorgio, in un'intervista a Fanpage ha ...

Advertising

globalistIT : - HuffPostItalia : Covid, il fisico Sestili: “Per autunno e inverno possiamo stare tranquilli” - viralvideovlogs : RT @Idart87: I vaccini funzionano: per questo possiamo essere cautamente ottimisti per l'autunno/inverno, ma impossibile parlare di immunit… - EleonoraDAmore : RT @Idart87: I vaccini funzionano: per questo possiamo essere cautamente ottimisti per l'autunno/inverno, ma impossibile parlare di immunit… - GiorgioSestili : RT @Idart87: I vaccini funzionano: per questo possiamo essere cautamente ottimisti per l'autunno/inverno, ma impossibile parlare di immunit… -