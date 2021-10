Green Pass, venerdì nero in vista. Portuali furiosi: «O si toglie la carta verde o i porti si fermeranno» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’entrata in vigore del Green Pass sta per abbattersi su un venerdì nero. Anzi, nerissimo: almeno per quanto riguarda i porti italiani. Il via ai controlli della certificazione verde, che dal 15 ottobre è obbligatorio presentare sul posto di lavoro, sta agitando le acque (è proprio il caso di dirlo) dei nostri scali marittimi, coinvolti a valanga dall’onda d’urto del provvedimento e che sulla questione stanno armando un vero e proprio caso. Emblematico, allora, quanto accaduto nelle ultime ore a Trieste, dove, come riferisce tra gli altri il Corriere della sera riassumendo la situazione, «il comitato dei lavoratori del Porto (Clpt) — che già lo scorso lunedì aveva manifestato contro il certificato verde con la partecipazione di circa 15 mila cittadini — ha minacciato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’entrata in vigore delsta per abbattersi su un. Anzi, nerissimo: almeno per quanto riguarda iitaliani. Il via ai controlli della certificazione, che dal 15 ottobre è obbligatorio presentare sul posto di lavoro, sta agitando le acque (è proprio il caso di dirlo) dei nostri scali marittimi, coinvolti a valanga dall’onda d’urto del provvedimento e che sulla questione stanno armando un vero e proprio caso. Emblematico, allora, quanto accaduto nelle ultime ore a Trieste, dove, come riferisce tra gli altri il Corriere della sera riassumendo la situazione, «il comitato dei lavoratori del Porto (Clpt) — che già lo scorso lunedì aveva manifestato contro il certificatocon la partecipazione di circa 15 mila cittadini — ha minacciato ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Le cose al Senato si fanno interessanti. Il miglior emendamento per risolvere la questione suggerisco che sia uno:… - NormaPalmarini : RT @GonnelliLuca: +++++ultim'ora+++++ Sciopero no Green Pass, la protesta dei portuali si allarga da Trieste a Genova a Gioia Tauro @repub… - carlottasiani1 : @Lorenzo62752880 @FabioFZ3 Anche in Serbia non esiste il Green pass.. in Portogallo c’è, ma non è obbligatorio per… -