Green pass | l’ad di Kiko su La7 | “Pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati? No | l’azienda e la collettività non devono assumersi questo costo”

"Noi di Kiko non siamo dell'idea di Pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati. Non ne facciamo una questione economica, ma di principio". Sono le parole pronunciate a "Otto e mezzo" (La7) dall'ad dell'azienda di cosmetici Kiko, Cristina Scocchia, che spiega: "Noi siamo a favore del Green pass perché siamo a favore della vaccinazione. È ovvio che nel nostro Paese, visto che non c'è obbligo vaccinale, tutti devono essere liberi di non vaccinarsi se non vogliono vaccinarsi. Però poi riteniamo giusto che chi decide di non vaccinarsi debba Pagare le spese di questa decisione. E non debba essere né l'azienda né la collettività ad ...

