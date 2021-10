Forte contusione alla caviglia per Abraham | rimane in dubbio per la Juve

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Roma ha comunicato subito le condizioni di Tammydopo l’esito degli esami. “trauma contusivoregione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni”. Il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato, giovedì non si allenerà. Al suo arrivo nella Capitale, l’inglese aveva risposto con ottimismo ai giornalisti presenti, vedremo se riuscirà ad esserci per affrontare ladomenica. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forzaroma : NEWS AGGIORNATA: Abraham, forte contusione alla caviglia: “Con la Juve penso di farcela” – VIDEO #ASRoma - ReteSport : ?? #Abraham, scongiurata l’ipotesi delle lesioni Solo una forte contusione al piede destro Le ultime - TuttoSalerno : Salernitana, Ribery: solo una forte contusione - andyasroma83 : RT @ASRunicoAmor: Alcuni video mostrano come #Abraham sia rientrato negli spogliatoi col calzettone della gamba destro alzato, lasciando sc… - GiulioCavina : @tucoramiresss @SimoNoveOtto Sbagliato, anno scorso forte contusione alla schiena durante Milan-Atalanta 0-3, fallo… -

Al 93' era stato costretto a lasciare il campo zoppicando per unadistorsione alla caviglia destra che ha fatto imprecare mezza Roma. La stessa che era ceduta due volte ai tempi del Chelsea. ...Tammy Abraham arischio per la sfida contro la Juventus in programma domenica sera a Torino . Gli esami strumentali effettuati dall'attaccante della Roma hanno infatti evidenziato untrauma contusivo alla caviglia destra . Escluse invece lesione tendinee , che avrebbero messo a rischio la sua presenza sino alla fine del mese (quindi compresi i due big match contro Napoli e ...Confortante l'esito degli accertamenti a cui si è sottoposto il centravanti inglese, che giovedì comunque non si allenerà. Chiara Zucchelli. Buone notizie per Tammy Abraham. IL BOLLETTINO — Nella sera ...Tammy Abraham è rimasto in Inghilterra più del previsto e non è atterrato a Roma alle 15.55 come pianificato. Il club lo aspettava ...