F1, Helmut Marko: “Hamilton? Sembrava volesse spingere Perez direttamente in pit lane” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’eco del Gp di Turchia non si è ancora spento. Sul tracciato di Istanbul è andata in scena una delle corse con più strategia di tutto il 2021 e questo ha fatto si che non mancassero neppure i momenti di emozione ed adrenalina, come ha sottolineato Helmut Marko – super consulente della Red Bull – nell’esaminare il duello fra Sergio Perez e Lewis Hamilton. “Lo ha spinto – dice Marko riferendosi al tentativo di “carica” di Hamilton su Perez – e Sembrava che volesse mandarlo direttamente in Pit-lane. Sergio ha sopportato e si è difeso bene, è stato un momento decisivo della sua carriera, che gli ha permesso di arrivare finalmente terzo”. Poi ha aggiunto: “Siamo più che soddisfatti del risultato per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’eco del Gp di Turchia non si è ancora spento. Sul tracciato di Istanbul è andata in scena una delle corse con più strategia di tutto il 2021 e questo ha fatto si che non mancassero neppure i momenti di emozione ed adrenalina, come ha sottolineato– super consulente della Red Bull – nell’esaminare il duello fra Sergioe Lewis. “Lo ha spinto – diceriferendosi al tentativo di “carica” disu– echemandarloin Pit-. Sergio ha sopportato e si è difeso bene, è stato un momento decisivo della sua carriera, che gli ha permesso di arrivare finalmente terzo”. Poi ha aggiunto: “Siamo più che soddisfatti del risultato per la ...

Advertising

MotoriNews24 : F1, Marko si nasconde: «Mercedes favorita in 4 gare su 6» - automotorinews : ??? #F1, Helmut #Marko duro contro Lewis #Hamilton ??? 'Hamilton ha spinto #Perez, probabilmente voleva mandarlo in… - FormulaPassion : #F1 | Helmut Marko ha elogiato Sergio Perez per aver resistito all'attacco di Lewis Hamilton, accusando quest'ultim… - fuoripistanet : Helmut Marko ha ammesso che AlphaTauri sembrava più competitiva della Red Bull in Turchia. - automotorinews : ??? #F1, Helmut #Marko a sorpresa ??? 'Se consideriamo le differenze tra i piloti, si può dire che l’#AlphaTauri fo… -