Ecco lo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: pagamanto contactless ad un prezzo low cost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Xiamoi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente in ITALIA e consentiràdi poter associare la propria carta di pagamento per effettuare il pagamento contactless. Per attivare il servizio di pagamento basta scaricare l’app Xiaomi Wear sullo Smartphone, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta. Il sistema di registrazione garantisce anche un’elevata sicurezza non memorizzando i dati della carta fisica sul dispositivo. In fase di pagamento, poi, viene utilizzato un codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale evitando la trasmissione dei dati della carta fisica. La nuova Mi Smart Band 6 NFC è disponibile in Italia al prezzo di 54,99 euro tramite i consueti ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Xiamoi Mi6 NFC arriva ufficialmente in ITALIA e consentiràdi poter associare la propria carta di pagamento per effettuare il pagamento. Per attivare il servizio di pagamento basta scaricare l’appWear sullophone, associare la Mi6 NFC e registrare la propria carta. Il sistema di registrazione garantisce anche un’elevata sicurezza non memorizzando i dati della carta fisica sul dispositivo. In fase di pagamento, poi, viene utilizzato un codice alternativo che identifica la carta virtualizzata e non quella reale evitando la trasmissione dei dati della carta fisica. La nuova Mi6 NFC è disponibile in Italia aldi 54,99 euro tramite i consueti ...

