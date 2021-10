“È stata ammazzata”. Svolta nel giallo della vip 22enne: “Si tratta di omicidio”. Ed è sempre di più caccia all’uomo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È stata ammazzata la giovane influencer, morta a 22 anni: è questo l’esito dell’autopsia eseguita sul corpo di Gabby Petito. La famosa giovane era scomparsa a fine agosto mentre stava facendo un viaggio ‘on the road’ per l’America con il fidanzato. Il suo corpo era poi stato ritrovato senza vita nella National Forest del Wyoming dopo poco meno di quattro settimane. Alla fine è arrivata la conferma di quello che molti sospettavano: si tratta di omicidio. Anche le tempistiche risulterebbero: la morte risalirebbe proprio ai giorni della scomparsa. Nel frattempo in tutta America, continua la caccia al principale sospettato: l’Fbi è infatti alla ricerca di Brian Laundrie, storico fidanzato 23 enne di Gabby Petito, che si è reso irreperibile da quando i genitori della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Èla giovane influencer, morta a 22 anni: è questo l’esito dell’autopsia eseguita sul corpo di Gabby Petito. La famosa giovane era scomparsa a fine agosto mentre stava facendo un viaggio ‘on the road’ per l’America con il fidanzato. Il suo corpo era poi stato ritrovato senza vita nella National Forest del Wyoming dopo poco meno di quattro settimane. Alla fine è arrivata la conferma di quello che molti sospettavano: sidi. Anche le tempistiche risulterebbero: la morte risalirebbe proprio ai giorniscomparsa. Nel frattempo in tutta America, continua laal principale sospettato: l’Fbi è infatti alla ricerca di Brian Laundrie, storico fidanzato 23 enne di Gabby Petito, che si è reso irreperibile da quando i genitori...

