“Deve dire la verità”. Sophie Codegoni, le voci fuori dal GF Vip: “Quelle cene…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al GF Vip Sophie Codegoni è stata protagonista di uno diverbio con Soleil Sorge. La nona puntata del reality è stata teatro dello scontro tra le due coinquiline. Negli ultimi giorni l’ex tronista di UeD si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e per questo l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine alla “coppia”. Per Sophie Codegoni Soleil Sorge è solo gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore che, lo ricordiamo, fuori è impegnato con Greta Mastroianni. Stando alle parole di Sophie Codegoni, Soleil Sorge sarebbe gelosa del rapporto nato tra lei e Gianmaria Antinolfi: “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al GF Vipè stata protagonista di uno diverbio con Soleil Sorge. La nona puntata del reality è stata teatro dello scontro tra le due coinquiline. Negli ultimi giorni l’ex tronista di UeD si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e per questo l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine alla “coppia”. PerSoleil Sorge è solo gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore che, lo ricordiamo,è impegnato con Greta Mastroianni. Stando alle parole di, Soleil Sorge sarebbe gelosa del rapporto nato tra lei e Gianmaria Antinolfi: “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte quando stava con Gian? Zero. Ieri mi ha ...

Advertising

ZanAlessandro : #ForzaNuova, come ogni rigurgito neofascista, deve essere fermata. Salvini e Meloni hanno l’opportunità di dire chi… - queequeg1901 : @sregolatore No, perché Kim ti direbbe che la libertà non è un valore assoluto e che deve essere limitata. Non è co… - me_desaparecido : @Luca15483895 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @vox_es @Santi_ABASCAL @VOX_Europa_ Tra l'altro se lei non conosce ne… - ROBERTOATZENI9 : @barbarab1974 Qualcuno può dire a Burioni che non deve fare il sociologo ma casomai (anzi forse no) il medico? - ConteZero76 : @lucacianfa @fabio_sona @lillo_letterio @jacopoat A dire il vero i guariti non hanno immunità superiore al vaccino,… -