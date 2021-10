“Costretto dagli autori del GF Vip 6”. Nella notte la confessione choc di Gianmaria Antinolfi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono giorni non proprio tranquilli per Gianmaria Antinolfi, che nell’ultima puntata del GF Vip 6, dopo alcuni giorni di vicinanza con Sophie Codegoni, si è visto recapitare in casa un video della fidanzata (ex?) Greta, delusa dal comportamento del giovane imprenditore. Non solo, proprio durante il nono appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e venerdì, c’è stato l’ennesimo scontro con Soleil Sorge a causa della sua simpatia per l’ex tronista di Uomini e Donne, accusata dalla Sorge di essersi avvicinata ad Antinolfi solo per strategia. GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro gli autori Visibilmente in imbarazzo, Gianmaria Antinolfi non ha replicato alle accuse di Soleil Sorge ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono giorni non proprio tranquilli per, che nell’ultima puntata del GF Vip 6, dopo alcuni giorni di vicinanza con Sophie Codegoni, si è visto recapitare in casa un video della fidanzata (ex?) Greta, delusa dal comportamento del giovane imprenditore. Non solo, proprio durante il nono appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e venerdì, c’è stato l’ennesimo scontro con Soleil Sorge a causa della sua simpatia per l’ex tronista di Uomini e Donne, accusata dalla Sorge di essersi avvicinata adsolo per strategia. GF Vip 6,contro gliVisibilmente in imbarazzo,non ha replicato alle accuse di Soleil Sorge ...

Advertising

flamanc24 : RT @demag0gica: Roberto Mancini rivela che è stato impossibile non imparare la canzone considerate le innumerevoli volte in cui veniva ripr… - cambiavento_cz : #Belcaro: o meglio, lo fa chi si vede costretto dagli eventi a farlo. - xlove28lou : RT @demag0gica: Roberto Mancini rivela che è stato impossibile non imparare la canzone considerate le innumerevoli volte in cui veniva ripr… - MCapparetti : @rtl1025 Vuol dire che questo governo finalmente vivrà il caos a cui ha costretto gli italiani...E vuol dire che… - antoninomimma : @Shin29411162 Marin ha uno sguardo intenso e profondo, che da solo racconta la sua storia fatta di battaglie e di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Costretto dagli Storia, rischi e sfide della rivoluzione 'smart working' ...- - > 22 min lettura Tra le conseguenze della pandemia di COVID - 19 c'è quella di aver costretto ... ma una modalità d'intendere la quotidianità lavorativa concettualizzata a partire dagli anni '70, ...

L'uomo dei ghiacci compie 30 anni (oltre ai 5mila che aveva già) ... in una zona poco battuta dagli escursionisti. L'estate era stata molto calda, i ghiacci si erano ...probabilità ha avuto uno scontro fisico con uno o più avversari a fondo valle e poi è stato costretto ...

AFFETTO DA DISTURBI PSICHICI COSTRETTO A MASTURBARSI: A GIUDIZIO 3 GIOVANI DI FONDI Latina Tu Milan, tegola Maignan: costretto ad intervento chirurgico Pessime notizie per Stefano Pioli. Il Milan perde Mike Maignan per infortunio. Il portiere arrivato in estate dal Lille, che non sta facendo affatto rimpiangere Donnarumma, continua a ...

...- - > 22 min lettura Tra le conseguenze della pandemia di COVID - 19 c'è quella di aver... ma una modalità d'intendere la quotidianità lavorativa concettualizzata a partireanni '70, ...... in una zona poco battutaescursionisti. L'estate era stata molto calda, i ghiacci si erano ...probabilità ha avuto uno scontro fisico con uno o più avversari a fondo valle e poi è stato...Pessime notizie per Stefano Pioli. Il Milan perde Mike Maignan per infortunio. Il portiere arrivato in estate dal Lille, che non sta facendo affatto rimpiangere Donnarumma, continua a ...