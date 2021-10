CorSport: il Napoli accelera per Mandava, esterno basso del Lille (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe riavviato la trattativa per Reinildo Mandava, rimpiazzo che tornerebbe utile per la fascia sinistra. Il calciatore non ha ancora rinnovato con il Lille, così il Napoli ha provato ad accelerare. “Il Napoli ha comunque posto le basi per riavviare una trattativa mai spenta e Manuel Tomas (il suo agente, ndr), onestamente, sottraendosi a qualsiasi diplomatica risposta, ha confermato che l’ultimo contatto con Castel Volturno risale a «due settimane fa». Il Napoli intende capire come evolverà il rientro in campo di Ghoulam, poi definirà la sua strategia, “adesso o più in là”. “Il Lilla, giustamente, non ha voglia né motivo di liberare adesso il proprio esterno basso: succederà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ilavrebbe riavviato la trattativa per Reinildo, rimpiazzo che tornerebbe utile per la fascia sinistra. Il calciatore non ha ancora rinnovato con il, così ilha provato adre. “Ilha comunque posto le basi per riavviare una trattativa mai spenta e Manuel Tomas (il suo agente, ndr), onestamente, sottraendosi a qualsiasi diplomatica risposta, ha confermato che l’ultimo contatto con Castel Volturno risale a «due settimane fa». Ilintende capire come evolverà il rientro in campo di Ghoulam, poi definirà la sua strategia, “adesso o più in là”. “Il Lilla, giustamente, non ha voglia né motivo di liberare adesso il proprio: succederà ...

