Controlli, app e privacy: la guida al D - day (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Venerdì scatta l'obbligo del documento: verifiche giornaliere, anche a campione. Ma il datore di lavoro non potrà trattenere i dati Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Venerdì scatta l'obbligo del documento: verifiche giornaliere, anche a campione. Ma il datore di lavoro non potrà trattenere i dati

Advertising

DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Green pass, Draghi firma il Dpcm per controlli e app. #ANSA - ITgnoranza : Dal #15ottobre controlli in azienda solo con app #c19 autorizzata. Per un'azienda medio grande sarà come gestire un… - infoitinterno : Green Pass, Draghi firma il Dpcm per controlli e App - WaWe970 : @UtherPe1 @MarcoSabonis Farò controlli a campione con app all'interno, come concesso da linee guida. Ma da me la si… - News24_it : Green pass: Draghi firma il Dpcm per controlli e app - Agenzia ANSA -