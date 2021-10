C’era una porta | su DAZN storie dei protagonisti del calcio per grandi e piccini

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)presentauna, l’esclusivo contenuto originale italiano che, a partire dal 13 ottobre, racconta aledeipiù imnti delitaliano e internazionale come se fossero delle favole.La nuova miniserie si presenta come un unicum nel panorama della narrazione sportiva poiché trasforma le imprese digiocatori che hanno fatto la storia delin un vero e proprio racconto, appassionando genitori e figli a questo sport da favola e regalando spunti di riflessione.Il nuovo contenuto nasce per raccontare ilcon...