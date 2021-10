Bonus sociale luce e gas, aumentano gli sconti in bolletta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo ha stanziato 450 milioni di fondi destinati a percettori del Bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà, per calmierare i rincari di luce e gas e alleggerirne l’impatto nelle bollette. Arera ha definito l’assegno aggiuntivo che andrà ad azzerare i rincari per i suoi 3 milioni di beneficiari. Lo sconto in bolletta sarà riconosciuto in automatico e le maggiorazioni andranno a sommarsi agli importi già percepiti nei mesi precedenti dai titolari dello sconto in bolletta e a quello per i nuovi percettori. Bonus sociale, importi e maggiorazioni per l’energia elettrica Per quanto riguarda l’elettricità, la maggiorazione prevista dal Governo viene calcolata sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare: per i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo ha stanziato 450 milioni di fondi destinati a percettori del, lo sconto inper le famiglie in difficoltà, per calmierare i rincari die gas e alleggerirne l’impatto nelle bollette. Arera ha definito l’assegno aggiuntivo che andrà ad azzerare i rincari per i suoi 3 milioni di beneficiari. Lo sconto insarà riconosciuto in automatico e le maggiorazioni andranno a sommarsi agli importi già percepiti nei mesi precedenti dai titolari dello sconto ine a quello per i nuovi percettori., importi e maggiorazioni per l’energia elettrica Per quanto riguarda l’elettricità, la maggiorazione prevista dal Governo viene calcolata sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare: per i ...

