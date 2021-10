Benessere marinaresco

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gwyneth Paltrow ormai non la ferma più nessuno. Lanciatissima paladina dell’empowerment femminile, poche ore fa ha presentato su Goop il nuovo “oggetto del desiderio” «Avere più di un vibratore nel proprio comodino, vuol dire non annoiarsi mai» recita la didascalia sul profilo Instagram del brand. E il nuovo giocattolo femminile, complici i colori bianco e blu, è stato reinterpretato in chiave sailor. Quando si sa fare anche dell’ironia. Gwyneth Paltrow, 49 anni da beauty guru guarda le foto Leggi anche › Gwyneth Paltrow, i 49 anni ...