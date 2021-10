Antonella Clerici | il tragico dramma potenzialmente mortale | “Uno shock anafilattico”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La nota presentatrice televisiva è stata vittima di un evento che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Ecco cosa le è capitato Anche quest’oggi la showgirl lombarda è andata in onda con il programma da lei condotto, “È sempre mezzogiorno”, trasmesso sulle frequenze dei canali Rai dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Salutando i telespettatori e dando la linea alla collegaper una nuova puntata di E' sempre mezzogiorno, ha detto infatti:fa una rivelazione a È sempre mezzogiorno: 'Non so se sapete quale santo si festeggia oggi' Ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, con una ...Una coppia che sembrava molto innamorata quella formata da Antonella Clerici ed Eddy Martens. Sono anni ormai che i due non stanno più insieme, ma solo oggi spunta la terribile verità sulla loro crisi ...Antonella Clerici ha voluto condividere un annuncio a sorpresa in diretta veramente speciale. Grande felicità per tutti, fan alle stelle!