ANIMA holding acquista azioni proprie

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto diautorizzato dall’Assemblea deglisti in data 31 marzo 2021 e il cui avvio è stato comunicato in data 4 ottobre 2021,ha reso noto di averto, dal 5 all’8 ottobre 2021, complessivamente 465.000ordinarie al prezzo medio di 4,2949 euro, per un controvare pari a 1.998.951,88 euro. A seguito degli acquisti comunicati l’11 ottobre, e considerate leordinarie precedentemente detenute in portafoglio dalla società,detiene 11.186.847pari a circa il 3,03% del capitale sociale. Intanto, a Milano, il principale asset manager indipendente in Italia amplia il ...

In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2021 e il cui avvio è stato comunicato in data 4 ottobre 2021, Anima Holding ha reso noto di aver acquistato, dal 5 all'8 ottobre 2021, complessivamente 465.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 4,2949 euro, per un controvare pari a 1.998.951,88 euro. A seguito degli acquisti comunicati l'11 ottobre, e considerate le azioni ordinarie precedentemente detenute in portafoglio dalla società, Anima Holding detiene 11.186.847 azioni proprie pari a circa il 3,03% del capitale sociale.