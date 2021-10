Adriana Volpe | frecciata a Sonia Bruganelli | “E’ lei che prende aerei privati” VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ennesimo scontro traIn occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 le due opinionistesi sono punzecchiate per l’ennesima volta. In questo caso, però, la discussione in studio è nata da un aereo. Qualche giorno fa, infatti, sopra la casa più spiata d’Italia L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

matsideb : insonnia insonne adriana volpe adry fox - matsideb : quella oca missionaria pace nel mondo antonella elia adriana volpe mi c’ha fatto far pace rita rusic - infoitcultura : La furia di Katia Ricciarelli, nuovo round tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, gli amori impossibili di Amed - infoitcultura : Adriana Volpe, ve la ricordate agli esordi? Capelli neri, irriconoscibile - chiamatemilella : @bagnotrash adriana volpe e sonia bruganelli -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Non le piacciono, invece, Amedeo Goria, Soleil Sorge e Maniela Nazzaro , quest'ultima, ha affermato la showgirl romana, "troppo costruita, ricorda il modo di fare di". Scopri le ultime ...Impegnativo il ruolo di opinionista, ancora più spinoso quello di rivale della sua compagna d'avventura,, con la quale si infiammano costantemente, dentro e fuori lo studio. Così ...Dagli ex calciatori come lo Zio e Cabrini passando per cantanti, attori e giornalisti, tutti dentro alla nuova squadra azzurra ...Giovanni Ciacci svela la verità sul presunto flirt con il fratello delle principesse Selassié. C’è stata una storia d’amore tra Christian Hailé Selassié e Giovanni Ciacci? Dopo i gossip delle ultime s ...