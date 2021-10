Venezia | arriva l’ufficialità | colpo per Zanetti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilha finalmente trovato il suo portiere: Sergio Romero è un nuovo giocatore dei lagunari. Il portiere ex Samp e Manchester United proverà ad aiutare ilnella tanto sperata salvezza., Romero, ufficiale Il comunicato delFC comunica che in data odierna il portiere argentino classe 1987 Sergio Romero ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione 2021/22. Romero è l’estremo difensore con più presenze nella storia della nazionale argentina e nel corso dell’ultima stagione ha giocato per il Manchester United.” LEGGI ANCHE: Milan, a breve incontro con Raiola: il motivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Sergio Romero è un nuovo giocatore del: il comunicato ufficiale del club lagunare Colpo del: Sergio Romero è il nuovo portiere del club lagunare,a parametro zero dopo l'ultima stagione giocata con il Manchester United. "FC comunica che in data odierna il portiere ...Con esso, però,un pensiero: la bolletta del gas aumenterà vertiginosamente ( specialmente ... La zona climatica E (di cui fanno parte, tra le altre, Milano, Torino,, Perugia, L'Aquila, ...Il portiere argentino è stato ingaggiato fino alla fine della stagione per difendere la porta del Venezia in Serie A VENEZIA. Il Venezia ha ingaggiato fino alla fine della stagione il portiere ...Il Venezia ha dato ufficializzato l'acquisto di Romero per la porta: l'argentino dovrà aiutare la squadra ad ottenere la salvezza ...