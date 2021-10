Uccide la compagna con un taglierino e tenta il suicidio. Ora è piantonato in ospedale dai carabinieri (Di martedì 12 ottobre 2021) Una donna è morta oggi, uccisa per mano del compagno dopo una lite. L’uomo ha poi tentato il suicidio, sopravvissuto, si trova ora ricoverato in ospedale piantonato dai carabinieri di Manduria. Continua senza sosta la sanguinosa ondata di femminicidi in Italia, sul report del Viminale, aggiornato al 10 ottobre 2021, si legge che: “Sono stati registrati 225 omicidi, con 92 vittime donne di cui 78 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 54 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un leggero decremento (-3%) nell’andamento generale degli eventi (da 232 a 225) mentre le vittime di genere femminile aumentano lievemente, passando da 91 a 92 (+1%)“.E ancora: “I delitti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Una donna è morta oggi, uccisa per mano del compagno dopo una lite. L’uomo ha poito il, sopravvissuto, si trova ora ricoverato indaidi Manduria. Continua senza sosta la sanguinosa ondata di femminicidi in Italia, sul report del Viminale, aggiornato al 10 ottobre 2021, si legge che: “Sono stati registrati 225 omicidi, con 92 vittime donne di cui 78 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 54 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un leggero decremento (-3%) nell’andamento generale degli eventi (da 232 a 225) mentre le vittime di genere femminile aumentano lievemente, passando da 91 a 92 (+1%)“.E ancora: “I delitti ...

