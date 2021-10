Piano di Zona | il revisore dei conti si dimette | “La struttura non esiste”

Leggi su anteprima24

Avellino – "Con riferimento alla nota in oggetto ed all'anno corrente si informa che la scrivente non ha potuto svolgere alcuna attività in relazione all'Azienda Speciale Consortile A04 non risultante, come dichiarato in diverse occasioni dal Direttore Generale, la stessa attiva ed operante. Non si ravvede, pertanto, a quale titolo la scrivente venga chiamata in causa con la nota in oggetto. Ad ogni buon conto constata l'inattività dellaed in considerazione di motivazioni strettamente personali comunica la propria irrevocabile rinuncia dall'incarico affidatole". E' quanto emerge dalla lettera inviata daldei, la dottoressa Angela Stramaglia. Missiva che conferma che l'Azienda Consortile A04 per i servizi sociali del capoluogo e di altri 15 comuni non ...