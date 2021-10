Ostia | a fuoco un appartamento | 2 donne intrappolate nelle fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sono state tratte in salvo dai Carabinieri le dueche domenica scorsa, intorno alle 12, erano rimastenel loro, dove era divampato un incendio. E’ successo in via delle Ebridi, a, ed è qui che i militari in transito hanno notato un gruppo di persone che chiedeva aiuto indicando un’abitazione al secondo piano in. Leggi anche: Devastante incendio a: alta colonna di fumo nero (FOTO) Terribile incendio in un: salvate dueI militari hanno subito allertato la centrale operativa per far intervenire i vigili dele si sono diretti all’interno del civico 99. Una volta individuata l’abitazione in, i Carabinieri sono ...