Ospedale di comunità a Fiumicino | un progetto dimenticato?

(Di martedì 12 ottobre 2021)– “Nell’agosto 2020 la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera di finanziamento, da oltre 6 milioni di euro, per la realizzazione di undiin via Coni Zugna a(leggi qui). La struttura, attesa da tempo dai cittadini, stando a quanto comunicato dalle Istituzioni regionali e comunali, sarà dotata di 25 posti letto e dovrà garantire assistenza medica e infermieristica, attività diagnostica e specialistica ambulatoriale, e degenza nelle ventiquattro ore con funzioni di Day Hospital e Day Surgery”. A parlare è Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio, che in una nota aggiunge: “Si tratta di un’ottima iniziativa, ma da un anno non si hanno notizie ed è tutto fermo. Per questo, insieme agli amici Massimiliano Masia e Orazio Azzolini, abbiamo presentato un’interrogazione ...