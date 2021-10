Nuovo digitale terrestre, quali tv non trasmetteranno più alcuni canali dal 20 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre è sicuramente una data da segnare sul calendario per tutti coloro che guardano la tv quotidianamente. Rai e Mediaset, infatti, inizieranno una migrazione scaglionata sul Nuovo sistema digitale terrestre Dbv-T2 con passaggio dalla codifica Mpeg2 alla codifica Mpeg4. La migrazione riguarda tutti i canali della televisione italiana e dovrebbe concludersi il 1° gennaio 2023 in un vero e proprio switch off tv. LEGGI ANCHE >>> TikTok sta per rafforzare la sua posizione, anche in televisione Switch off tv, quali canali non saranno visibili dal 20 ottobre 2021 La migrazione da parte di Rai e Mediaset inizia con i canali tematici. I canali della televisione pubblica che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Mercoledì 20è sicuramente una data da segnare sul calendario per tutti coloro che guardano la tv quotidianamente. Rai e Mediaset, infatti, inizieranno una migrazione scaglionata sulsistemaDbv-T2 con passaggio dalla codifica Mpeg2 alla codifica Mpeg4. La migrazione riguarda tutti idella televisione italiana e dovrebbe concludersi il 1° gennaio 2023 in un vero e proprio switch off tv. LEGGI ANCHE >>> TikTok sta per rafforzare la sua posizione, anche in televisione Switch off tv,non saranno visibili dal 202021 La migrazione da parte di Rai e Mediaset inizia con itematici. Idella televisione pubblica che ...

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina, master in marketing digitale. 10 borse di studio, una in ricordo di Aurora) è stato pu… - bonAle90 : Piante ed erbe officinali, l’#erbario diventa digitale! Un nuovo #espedienteeditoriale pronto a essere testato. - telefoninonet : Nuovo digitale DVB T2: MIGLIOR decoder e media center (24€) - ameliapepe1 : Nuovo digitale DVB T2: MIGLIOR decoder e media center (24€) - VanityFairIt : L'imprenditrice digitale torna in tv con «La Cucina di Sonia» per accompagnarci in un nuovo viaggio nel gusto, e qu… -