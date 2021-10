Nel Lazio 90% dei vaccinati con doppia dose, Zingaretti: “Non fermiamoci più” (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Nel Lazio è stato raggiunto il 90% degli adulti vaccinati al Covid con doppia dose. Lo fa sapere il governatore Nicola Zingaretti, che ritiene importante che tutto ciò sia successo ieri, nel giorno di riapertura al 100% per i cinema e i teatri. “Non fermiamoci più”, conclude l’ex segretario del Pd. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Nelè stato raggiunto il 90% degli adultial Covid con. Lo fa sapere il governatore Nicola, che ritiene importante che tutto ciò sia successo ieri, nel giorno di riapertura al 100% per i cinema e i teatri. “Nonpiù”, conclude l’ex segretario del Pd. L'articolo L'Opinionista.

